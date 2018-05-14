Тайные встречи Скрипаля со спецслужбами Эстонии всплыли в западных СМИ

Вашингтон, 14 мая. Американские СМИ сообщили о тайных встречах отравленного в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с сотрудниками спецслужб Эстонии в 2016 году.

Об этих визитах Скрипаля в прибалтийское государство газете New York Times рассказал высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией. По его словам, в июне 2016 года Скрипаль ездил в Эстонию, где тайно встречался с определенной группой сотрудников разведывательных служб, хотя не известно, что они обсуждали». При этом встречи эти были организованы при содействии британских спецслужб.

Источники NYP также подтвердили данные чешского издания Respekt о тайных поездках Скрипаля в Прагу в 2012 году, где он также тайно встречался с сотрудниками спецслужб страны, а также как минимум один раз встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Британии.

В материале Respekt сообщается также, что после освобождения в России Скрипаль поселился в Британии, где «его пребывание для местных спецслужб было полезным». Уточняется, что он сотрудничал со службой MI6, занимаясь раскрытием сети российских зарубежных агентов. Авторы материала при этом подчеркивают, что спецслужбы Чехии никак не связывают эти факты с отравлением экс-полковника в Солсбери в марте этого года.