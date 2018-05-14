Вторая жизнь «Мотолыги»: боевые модули МТ-ЛБ прикроют военных РФ в городских боях

Выполняемая в рамках гособоронзаказа глубокая модернизация бронетранспортера МТ-ЛБ облегчит машину на 800 килограммов и позволит обшить ее дополнительной броней. Об этом сообщили представители завода «Ремдизель».

«В рамках государственного оборонного заказа «Ремдизель» проводит модернизацию МТ-ЛБ с целью повышения мощности и управляемости машины, а также снижения веса прежде всего за счет установки нового двигателя КамАЗ-740.50. Мощность увеличивается до 360 лошадиных сил, а общий вес бронетранспортера снизится на 500 килограммов», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя завода.

Также стало известно, что новая гидромеханическая коробка поворота даст возможность водителю поворачивать бронетранспортер на всех передачах с управляемым радиусом. Инженеры «Ремдизеля» намерены добиться снижения веса машины за счет установки гусениц с закрытым шарниром. Это позволит облегчить советскую «Мотолыгу» еще на 300 килограммов, в результате чего общий вес упадет на 800 килограммов.

«Это позволяет поставить дополнительную броню и защитить машину», — рассказали на заводе.

«МТ-ЛБ — это очень надежный тягач, который себя зарекомендовал как трудяга, как машина, которая не подведет в трудных условиях. Поэтому такой проект было бы просто-напросто преступно бросать, не используя весь модернизационный задел. Да, можно говорить, что «Мотолыга» — устаревшая техника, что необходимо создавать что-то современное, но нельзя забывать — новая техника должна пройти обкатку, переболеть детскими болезнями и т.д. А тут уже все готово, все работает, и отмечу — прекрасно работает», — рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его же словам, снижение веса положительно скажется не только на усилении бронирования МТ-ЛБ, но и позволит выпускаемой с 1966 года технике стать опасней на поле боя.

«МТ-ЛБ можно и нужно использовать не просто как некий тягач, а как боевую машину, которая способна выполнять специальные задачи в условиях огневого воздействия. И это будет очень востребовано в различных локальных войнах, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе. На «Мотолыгу» можно повесить современные боевые модули вроде «Арбалета» или даже «Байкала», и они очень помогут в тех же городских боях в Сирийской Арабской Республике. Они помогут прикрывать высадку десанта. Так что я искренне рад тому, что «Мотолыга» получила вторую жизнь. Быстрый, маневренный, а теперь еще и опасный тягач — что еще нужно?» — заключил Кошкин.

Напомним, МТ-ЛБ — это многоцелевой тягач, который широко использовался в советское время как бронетранспортер в мотострелковых подразделениях. Кроме того, его применяли как санитарно-эвакуационную машину, как тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 «Рапира», самоходный миномет и зенитную самоходную установку. Машина применялась во время войны в Афганистане, Чечне и других вооруженных конфликтах. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части МТ-ЛБ и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство боевых машин.