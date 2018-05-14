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В Госдуму РФ внесли законопроект об ответственности за соблюдение западных санкций
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    В Госдуму РФ внесли законопроект об ответственности за соблюдение западных санкций

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    В Госдуму РФ внесли законопроект об ответственности за соблюдение западных санкций

    Москва, 14 мая. В государственную думу РФ внесен законопроект, определяющий уголовную ответственность за соблюдение в стране западных санкций. Документ подразумевает такие меры, как лишение свободы на срок до четырех лет или штраф размером до 600 тысяч рублей.

    Речь в законопроекте идет не только о тех, кто соблюдает антироссийские санкции, но и о тех, кто способствует их введению. Таких граждан предлагается наказывать лишением свободы на срок до 3 лет и штрафом до полумиллиона рублей.

    Среди авторов инициативы спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Напомним, ранее спикер нижней палаты российского парламенты заявил, что наказание за соблюдение санкций против РФ могут ввести к июлю.   

    Автор: Федор Веснин
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