В Госдуму РФ внесли законопроект об ответственности за соблюдение западных санкций

Москва, 14 мая. В государственную думу РФ внесен законопроект, определяющий уголовную ответственность за соблюдение в стране западных санкций. Документ подразумевает такие меры, как лишение свободы на срок до четырех лет или штраф размером до 600 тысяч рублей.

Речь в законопроекте идет не только о тех, кто соблюдает антироссийские санкции, но и о тех, кто способствует их введению. Таких граждан предлагается наказывать лишением свободы на срок до 3 лет и штрафом до полумиллиона рублей.

Среди авторов инициативы спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, ранее спикер нижней палаты российского парламенты заявил, что наказание за соблюдение санкций против РФ могут ввести к июлю.