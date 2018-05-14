Около 80% россиян заявили, что санкции Запада не вызвали у них проблем

Москва, 14 мая. Около 80% россиян не видят для себя и своих семей особых проблем из-за санкций, наложенных Западом на страну. Об этом говорят итоги опроса, проведенного «Левада-центром».

Отмечается, что 33% ответили отрицательно на вопрос, повлияли ли санкции Запада на жизнь семьи. 45% рассказали о несущественных проблемах. Еще 3% добавили, что появились «очень серьезные проблемы», 15% описали итог давления Запада как «довольно серьезные проблемы».

Как пишет «Интерфакс», 26% россиян уточнили, что их не беспокоят ограничительные меры Запада, введенные против России. При этом 42% считают, что давление Запада их «не слишком беспокоит».