Это российская пропаганда: Пушков пошутил над проверкой консула Украины на антисемитизм

Москва, 14 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что МИД Украины проверяет сообщения об антисемитских заявлениях своего консула в социальных сетях.

Российский сенатор пошутил на этот счет, отметив, что «на Украине нет никакого нацизма».

«Ну, разве что в постах консула Украины в Гамбурге. Ну, на концерты иногда приходят люди с флагами со свастикой. Ну, на факельных шествиях бывает немного нацизма, да, Бандера теперь главный герой Украины», — написал он в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Сенатор в шутку подытожил, что во всем виновата Россия.

«А вообще это все — российская пропаганда!» — написал Пушков.

Напомним, накануне украинские журналисты обвинили консула в Гамбурге Василия Марущинеца в публикации постов антисемитского характера. Согласно данным украинских СМИ, украинский дипломат призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии, оправдывал фашизм, а также унизительно высказывался в отношении евреев.