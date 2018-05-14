Эксперт прокомментировал планы экологов сорвать прокладку «Северного потока-2»

В «Нафтогазе Украины» выразили уважение Союзу защиты природы Германии (NABU), который предпринимает попытки через суд добиться запрета на строительство «Северного потока-2» в Грайфсвальдском заливе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для «Северного потока-2», но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения», — говорится в записи украинской компании на ее странице в Facebook.

При этом, по выражению пресс-службы «Нафтогаза», «Газпром», начав строительство «Северного потока-2» до получения всех разрешений, пытается «взять на понт» европейских партнеров.

«Единственный смысл такого поведения — создать так называемого «слона в комнате». Мол, ну уже есть, что с ним поделаешь», — заявили в «Нафтогазе».

Кампания против «Северного потока-2»

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что радость «Нафтогаза» от заявления немецких экологов демонстрирует, что Украина активно подключена к международной информационной кампании против строительства «Северного потока-2». Формальный повод — что этот газопровод не соответствует интересам Украины.

«Дело в том, что Украина сегодня включается в любую антироссийскую кампанию. Экологические протесты против «СП-2» — одна из серьезных и масштабных антироссийских кампаний. В строительстве нового крупного газопровода из России в Европу не заинтересованы, прежде всего, США, и именно они финансируют активность экологических организаций. «НАБУ» — одна из многих марионеточных структур экологистов, которые выступают против любого проекта развития, который реализуют глобальные конкуренты США. Для американцев сеть международных экологических организаций — удобный инструмент вмешательства в дела государств этими надгосударственными и наднациональными структурами, которые оперируют в сфере экологического права, ссылаясь на соблюдение универсальных «прав человека». Это одна из глобальных угроз всем проектам развития, ставшая манипулятивной технологией», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, НАБУ — не первая экологическая группировка, нападающая на «Северный поток-2». До нее против прокладки газопровода выступал, например, «Гринпис», его российское подразделение и несколько экологических НКО, созданных на базе Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.