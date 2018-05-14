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Ученые разобрались, почему люди любят осуждать друг друга
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    Ученые разобрались, почему люди любят осуждать друг друга

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    Ученые разобрались, почему люди любят осуждать друг друга

    Москва, 14 мая. Людям свойственно переоценивать личность другого человека, недооценивая ситуацию. Именно это, по мнению ученых, является основной причиной того, почему люди так любят осуждать друг друга, отмечает Planet Today

    Все мы регулярно делаем выводы о других людях, при этом, как выяснили исследователи из Мичиганского Университета, нам свойственно придавать слишком много значения тому, как мы воспринимаем человека, забывая о том, что тот или иной поступок может объясняться обстоятельствами, в которых он оказался. 

    Не зная мотивации другого, нельзя обвинять его в чем-либо, считают ученые. Они напоминают, что, в то время как заложенный в нас механизм обработки и оценки поведения других людей работает автоматически и здорово помогает нам в жизни, всегда принимать за чистую монету те мысли, которые первыми посетили голову и бросаться о осуждать других людей, не стоит.

    Напомним, в начале текущего года в Калифорнийском Университете в Сан-Диего рассказали, что сумели разобраться в чем-то не менее сложном, чем осуждение. Ученым удалось создать шкалу, которая, по их утверждению, позволяет провести объективную оценку человеческой мудрости.   

    Автор: Федор Веснин
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