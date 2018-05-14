В России появится интеллектуальная система контроля ядерных испытаний
Москва, 14 мая. Министерство обороны России к 2027 году создаст интеллектуальную систему контроля ядерных испытаний. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на официальной странице оборонного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Пост посвящен 60-летнему юбилею Службы специального контроля МО РФ. Отмечается, что в 2026–2027 годы будет создана интеллектуальная информационная система контроля ядерных испытаний и геофизической обстановки.
Кроме контроля за испытаниями ядерного оружия за рубежом, военное ведомство РФ следит за соблюдением международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ рассказало о зарубежных разработках для тайных ядерных испытаний.