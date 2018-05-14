Меню
Россия
В России появится интеллектуальная система контроля ядерных испытаний
Россия
СК РФ снял арест со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово
Следующая новость
Загрузка...

    В России появится интеллектуальная система контроля ядерных испытаний

    31

    В России появится интеллектуальная система контроля ядерных испытаний

    Москва, 14 мая. Министерство обороны России к 2027 году создаст интеллектуальную систему контроля ядерных испытаний. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на официальной странице оборонного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

    Пост посвящен 60-летнему юбилею Службы специального контроля МО РФ. Отмечается, что в 2026–2027 годы будет создана интеллектуальная информационная система контроля ядерных испытаний и геофизической обстановки.

    Кроме контроля за испытаниями ядерного оружия за рубежом, военное ведомство РФ следит за соблюдением международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что Минобороны РФ рассказало о зарубежных разработках для тайных ядерных испытаний. 

    В России появится интеллектуальная система контроля ядерных испытаний

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.