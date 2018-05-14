СМИ узнали, когда могут подорожать полисы ОСАГО

Москва, 14 мая. Банк Российской Федерации собирается изменить базовые тарифы ОСАГО и соответствующие коэффициенты с 31 августа. Последний раз российский регулятор повышал тарифы в апреле 2015 года.

О будущих изменениях в стоимости ОСАГО речь идет в проекте указания о базовых ставках тарифов данного вида страхования, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, а также коэффициенты в зависимости от возраста и опыта автовладельца и территориальные коэффициенты в документе не прописаны, поскольку ЦБ России на данный момент их не определил.

Отмечается, что коэффициенты производительности мотора и бонус-малус регулятор менять не будет.

Российский союз автомобильных страховщиков и страховые фирмы поддержали изменения базовых тарифов ОСАГО. Эксперты полагают, что их размер необходимо полностью освобождать от государственного регулирования.