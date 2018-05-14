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СМИ узнали, когда могут подорожать полисы ОСАГО
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    СМИ узнали, когда могут подорожать полисы ОСАГО

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    СМИ узнали, когда могут подорожать полисы ОСАГО

    Москва, 14 мая. Банк Российской Федерации собирается изменить базовые тарифы ОСАГО и соответствующие коэффициенты с 31 августа. Последний раз российский регулятор повышал тарифы в апреле 2015 года.

    О будущих изменениях в стоимости ОСАГО речь идет в проекте указания о базовых ставках тарифов данного вида страхования, пишет газета «Ведомости».

    По данным издания, размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, а также коэффициенты в зависимости от возраста и опыта автовладельца и территориальные коэффициенты в документе не прописаны, поскольку ЦБ России на данный момент их не определил.

    СМИ узнали, когда могут подорожать полисы ОСАГО

    Отмечается, что коэффициенты производительности мотора и бонус-малус регулятор менять не будет.

    Российский союз автомобильных страховщиков и страховые фирмы поддержали изменения базовых тарифов ОСАГО. Эксперты полагают, что их размер необходимо полностью освобождать от государственного регулирования.

    Автор: Дана Балан
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