Силуанов рассказал, планируется ли повышение НДФЛ в России

Москва, 14 мая. Российские власти не собираются повышать НДФЛ (Налог на доход физических лиц — Прим.ред.). Об этом в понедельник заявил исполняющий обязанности главы Минфина РФ, выдвинутый на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

«В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ», — отметил Силуанов.

Он уточнил, что все решения по регулированию налоговой системы России должны быть приняты до середины июля текущего года. Временные ограничения, продолжил Силуанов, связаны с тем, что Государственная дума России будет работать до середины июля, передает ТАСС.

«У нас есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку Дума будет работать до середины, может быть, второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию», — отметил он.

Ранее Силуанов рассказал о цели налога для самозанятых граждан Российской Федерации.