В Центре для пожилых в Переделкино прошел концерт, посвященный российско-турецкой дружбе. ФАН-ТВ

Культура – универсальный язык для понимания людей разных национальностей. Турецкие общественные организации Москвы провели концерт для пожилых в Геронтологическом Центре в Переделкино.

«Такие концерты мы будем продолжать организовывать, потому что такие концерты нужны. Люди лучше узнают друг друга, общаются, песни поют, танцуют, чай пьют», – сообщил Юсуф Шен, лидер турецкой диаспоры в РФ

Юсуф пригласил стать участниками концерта турецких, башкирских, киргизских артистов проживающих в Москве. Программа получилась разноплановой: стихи, песни, игра на народных инструментах. Дария Закирова, по национальности киргизка, исполнила две песни, на турецком и русском языке.

«На турецком песня называется «Kalbine Surgun», она о любви, а вторая - русская народная песня «Катюша», в честь прошедшего праздника 9 мая», – рассказала Дария, волентёр, ученица 11 класса.

Дария, конечно, ошиблась. У «Катюши» есть авторы - Матвей Блантер и Михаил Исаковский. Но в одном она права: песня давно стала народной. «Катюшу» любит и Лия Петровна. Они жительница военного Сталинграда. Говорит, что эта песня и сейчас поднимают дух на подвиги.

«Я - дитя Сталинграда. Здесь я в Центре одна. Я - дитя Сталинграда, поэтому меня поздравляли как ветерана», – говорит Лия Сурвило, проживающая в «Научно-методическом геронтологическом центре «Переделкино» с 2008 года.

На сцене танцы народов Башкирии. Алсу Буш – участница творческих коллективов. По образованию преподаватель, по призванию – танцовщица. Сегодня она представляет номер «Крылья», который придумала и поставила сама. В танце она рассказывает, что жизнь – это полет. Иногда приходится лететь сквозь бури невзгод, чтобы найти свое счастье.

«С одной стороны крылья - это символ нежности и полета, а с другой стороны - это пламя, страсть. Все в одном: нежность и страсть», - поделилась Алсу.

За два года это уже седьмой концерт, посвященный российско-турецкой дружбе. До этого их зрителями стали воспитанники детских домов Москвы. Турецкая диаспора продолжит знакомить жителей столицы с культурой дружественных стран.