Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 14 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.
«За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно имеющейся информации, под обстрелы украинских силовиков попали позиции народной милиции возле населенных пунктов Калиново, Желобок и Фрунзе.
В общей сложности по территории республики было выпущено порядка 90 снарядов.
К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, но Киев регулярно нарушает свои обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.