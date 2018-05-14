Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 14 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно имеющейся информации, под обстрелы украинских силовиков попали позиции народной милиции возле населенных пунктов Калиново, Желобок и Фрунзе.

В общей сложности по территории республики было выпущено порядка 90 снарядов.

К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, но Киев регулярно нарушает свои обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.