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Новороссия
Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Новороссия
Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 14 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    «За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Согласно имеющейся информации, под обстрелы украинских силовиков попали позиции народной милиции возле населенных пунктов Калиново, Желобок и Фрунзе.

    В общей сложности по территории республики было выпущено порядка 90 снарядов.

    К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

    Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, но Киев регулярно нарушает свои обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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