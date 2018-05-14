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США напугало активное развитие России в Арктике
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    США напугало активное развитие России в Арктике

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    США напугало активное развитие России в Арктике

    Вашингтон, 14 мая. Арктика может стать зоной «военной напряженности и конкуренции», ВВС и морской пехоте США следует уделять подготовке к возможным арктическим операциям больше внимания. Об этом говорится в отчете, представленном исследовательским центром американского конгресса.

    Авторы документы уверены, что Вашингтону необходимо расширить присутствие в регионе для защиты своих интересов. Отмечается, что в ближайшие годы Пентагон планирует увеличить численность военнослужащих, прошедших подготовку в арктических условиях.  

    «Арктический регион вновь обращает на себя внимание Вооруженных сил США. В особенности это верно в отношении ВМС и Береговой охраны, для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей», — говорится в отчете исследовательского центра. 

    Подчеркивается, что новые вызовы перед США открываются из-за тех темпов, с которыми развивается Россия. 

    В течение двух лет ВМФ США должен увеличить численность своего состава, готового к выполнению операций в арктических условиях, а к 2030 году ожидается, что флот США будет полностью готов к «принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств» в Арктике.

    О том, что Россия должна непременно отстаивать свои интересы в Арктике, обращаясь с посланием к Федеральному собранию РФ, ранее говорил президент Владимир Путин.   

    Автор: Федор Веснин
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