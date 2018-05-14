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Представители США не примут участие в переговорах по Сирии в Астане — дипмиссия
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    Представители США не примут участие в переговорах по Сирии в Астане — дипмиссия

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    Астана, 14 мая. Представители Соединенных Штатов Америки не примут участие в девятом раунде встреч по Сирии в Астане 14–15 мая. 

    Как рассказали в посольстве страны, США не будут участвовать в каком-либо официальном качестве в сирийских переговорах. Как пишет РИА Новости, ранее источник, близкий к переговорам, рассказал, что Вашингтон иногда посылал делегацию, иногда — делегировал кого-то из посольства в Астане.

    Как пишет «Газета.ru», переговоры пройдут в понедельник и во вторник. 

    Ранее переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане. Оппозиция Сирийской Арабской Республики приедет в столицу Казахстана в ночь на вторник, 15 мая.

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    Автор: Анна Иванова
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