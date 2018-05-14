Сирия сегодня: в Астане начался новый раунд переговоров, боевики покидают Хомс
Сирия, 14 мая. В Астане начались переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Соединенные Штаты воздержались от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирийской Арабской Республике (САР). Более тысячи боевиков покинули зону деэскалации «Хомс». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
Начало переговоров
В Астане начались переговоры в рамках очередного раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
«В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — говорится в тексте сообщения.
Кроме того, ожидается, что в ночь на вторник в Астану прибудет делегация вооруженной сирийской оппозиции.
«Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции ожидается в ночь на 15 мая», — сообщает МИД Казахстана.
Сообщается, что в Астану уже прибыла делегация официального Дамаска во главе с постоянным представителем Сирии в Организации Объединенных Наций (ООН) Башаром Джаафари и делегация ООН. Заметим, что специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в столицу Казахстана в понедельник днем.
Без США
По словам руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова, Соединенные Штаты воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде переговоров в Астане по урегулированию ситуации в САР.
«Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане», — сказал Жайнаков.
Он подчеркнул, что не имеет сведения о причинах такого решения.
Как ранее сообщала «Газета.ru», специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев заявил, что Москва надеется на участие Штатов в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.
«Я такого, честно признаться, пока не видел (отказ США от участия в переговорах, — Прим. ФАН). Мы надеемся, что здравый смысл существует, и они примут участие в нашем заседании, потому что, если они такое решение приняли, то это достаточно печально, свидетельствует о том, что они какой-то свой пытаются избрать путь», — сказал Лаврентьев
Боевики покидают Хомс
Зону деэскалации «Хомс» в САР за прошедшие сутки через пункт пропуска в районе Эр-Растана покинули 1866 боевиков, а также члены их семей. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции пятый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». За прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан вышло 1866 человек. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал он.