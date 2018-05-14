Сирия сегодня: в Астане начался новый раунд переговоров, боевики покидают Хомс

Сирия, 14 мая. В Астане начались переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Соединенные Штаты воздержались от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирийской Арабской Республике (САР). Более тысячи боевиков покинули зону деэскалации «Хомс». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Начало переговоров

В Астане начались переговоры в рамках очередного раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, ожидается, что в ночь на вторник в Астану прибудет делегация вооруженной сирийской оппозиции.

«Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции ожидается в ночь на 15 мая», — сообщает МИД Казахстана.

Сообщается, что в Астану уже прибыла делегация официального Дамаска во главе с постоянным представителем Сирии в Организации Объединенных Наций (ООН) Башаром Джаафари и делегация ООН. Заметим, что специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в столицу Казахстана в понедельник днем.

Без США

По словам руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова, Соединенные Штаты воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде переговоров в Астане по урегулированию ситуации в САР.

«Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане», — сказал Жайнаков.

Он подчеркнул, что не имеет сведения о причинах такого решения.

Как ранее сообщала «Газета.ru», специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев заявил, что Москва надеется на участие Штатов в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

«Я такого, честно признаться, пока не видел (отказ США от участия в переговорах, — Прим. ФАН). Мы надеемся, что здравый смысл существует, и они примут участие в нашем заседании, потому что, если они такое решение приняли, то это достаточно печально, свидетельствует о том, что они какой-то свой пытаются избрать путь», — сказал Лаврентьев

Боевики покидают Хомс

Зону деэскалации «Хомс» в САР за прошедшие сутки через пункт пропуска в районе Эр-Растана покинули 1866 боевиков, а также члены их семей. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.