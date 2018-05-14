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Тюменский «Стеклотех» освоил новую технологию для импортозамещения
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    Тюменский «Стеклотех» освоил новую технологию для импортозамещения

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    Тюменский «Стеклотех» освоил новую технологию для импортозамещения

    Москва, 14 мая. Тюменский стекольный завод решил освоить новую технологию, а также пошел на эксперименты с формами своей продукции.

    Как пишет «Комсомольская правда», в 2018 году предприятие начнет эксперимент с различными формами производимой продукции. Будет проведена работа по расширению географии поставок собственных изделий.

    Как отметили в компании, в 2017 году на заводе реализовали технологию использования бугельных пробок. На предприятии уточнили, что подобные изделия раньше не производились в России, а бизнесменам приходилось заказывать пробки из-за границы.

    Уточняется, что значительно была расширена география поставок. Так, тюменские бутылки сейчас поставляются в Новосибирскую область, Красноярский край. Также их поставляют Томскую, Кемеровскую и Омскую области.  

    Тюменский «Стеклотех» освоил новую технологию для импортозамещения

    Автор: Анна Иванова
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