Тюменский «Стеклотех» освоил новую технологию для импортозамещения

Москва, 14 мая. Тюменский стекольный завод решил освоить новую технологию, а также пошел на эксперименты с формами своей продукции.

Как пишет «Комсомольская правда», в 2018 году предприятие начнет эксперимент с различными формами производимой продукции. Будет проведена работа по расширению географии поставок собственных изделий.

Как отметили в компании, в 2017 году на заводе реализовали технологию использования бугельных пробок. На предприятии уточнили, что подобные изделия раньше не производились в России, а бизнесменам приходилось заказывать пробки из-за границы.

Уточняется, что значительно была расширена география поставок. Так, тюменские бутылки сейчас поставляются в Новосибирскую область, Красноярский край. Также их поставляют Томскую, Кемеровскую и Омскую области.