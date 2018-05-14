Надо отрабатывать: Силуанов назвал свои ключевые задачи на посту вице-премьера

Москва, 14 мая. Выдвинутый на пост первого вице-премьера Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что эта должность для него — «большая ответственность».

«Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать», — подчеркнул он, рассказывая о своих ключевых задачах на этой должности.

Силуанов напомнил, что российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить «более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике», над чем и необходимо работать.

Кроме того, властям необходимо провести ряд решений для выполнения поставленных российским президентом задач.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», глава правительства России Дмитрий Медведев 7 мая предложил назначить в новом составе правительства Антона Силуанова на должность первого вице-премьера.