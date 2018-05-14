«Мы разок уже победили под Иловайском»: на Украине ответили историку, который предложил праздновать 9 мая «взятие Москвы силами ВСУ»

Киев, 14 мая. Украинский историк Владимир Вятрович заявил, что нынешний День Победы на Украине надо «отменить». По его словам, необходимо ввести вместо него новую праздничную дату – «День взятия Москвы украинской армией».

Вятрович также предложил перенести памятные мероприятия Дня Победы на 8 мая. Он уточнил, что эта дата должна быть скорбной.

Как пишут украинские СМИ, идея историка не понравилась украинцам. Один из украинских пользователей напомнил, что Киев уже как-то «победил» под Иловайском, после чего пришлось спешно отступать под натиском сил ДНР и ЛНР.

Ранее политолог назвал глупостью идею Рады отменить День Победы на Украине.