Эксперт оценил шансы ЦСКА в полуфинале «Финала четырех» Евролиги против «Реала»

Москва, 14 мая. В «Финале четырех» Евролиги столичный ЦСКА сразится с испанским «Реалом», а литовский «Жальгирис» сыграет с турецким «Фенербахче». Для армейцев это 15-й «Финал четырех» престижнейшего баскетбольного турнира Старой Европы.

Как отметил бывший тренер сборной России по баскетболу Борис Соколовский, «ЦСКА — фаворит полуфинала».

«На мой взгляд, шансы ЦСКА в противостоянии с «Реалом» — 60 на 40 в пользу московского клуба. У ЦСКА более сыгранный состав. Тренеру «Реала» Пабло Ласо весь сезон приходилось идти на вынужденные эксперименты. Из-за травм он долгое время не мог проверить всех своих лидеров в деле», — отметил эксперт.

Соколовский также напомнил, что лидер мадридского клуба Серхио Юль потерял игровую форму, поскольку был в лазарете в течение восьми месяцев, пишут «Известия».

Эксперт напомнил, что публика в Белграде, где пройдет «Финал четырех», будет на стороне армейцев.

«В матче ЦСКА — «Реал» симпатии местных фанатов будут на стороне армейцев. Россия и Сербия — братские страны, я не раз ощущал это, когда оказывался в Белграде», — резюмировал он.

«Финал четырех» турнира стартует 18 мая.