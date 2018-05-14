Меню
Новости Сирии
Заседание рабочей группы по задержанным в Сирии 14 мая даст старт «Астане-9»
Экономика
Силуанов рассказал, планируется ли повышение НДФЛ в России
Следующая новость
Загрузка...

    Заседание рабочей группы по задержанным в Сирии 14 мая даст старт «Астане-9»

    104

    Заседание рабочей группы по задержанным в Сирии 14 мая даст старт «Астане-9»

    Астана, 14 мая. Рабочая группа по освобождению задержанных в Сирии проведет встречу 14 мая, дав старт девятому раунду переговоров по Сирии на астанинской площадке. Об этом в понедельник сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «Рабочая группа по задержанным проведет сегодня встречу экспертов стран-гарантов и ООН сегодня утром», — рассказал собеседник РИА Новости.

    Он также отметил, что очередной, девятый по счету раунд переговоров будет сосредоточен на рассмотрении решений «Астаны-8».

    Напомним, в столице Казахстана прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где в течение семи лет продолжается вооруженный конфликт, ключевым решением в рамках астанинского процесса стало создание зон деэскалации, которые позволили существенно уменьшить уровень насилия в стране.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.