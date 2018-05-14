Заседание рабочей группы по задержанным в Сирии 14 мая даст старт «Астане-9»

Астана, 14 мая. Рабочая группа по освобождению задержанных в Сирии проведет встречу 14 мая, дав старт девятому раунду переговоров по Сирии на астанинской площадке. Об этом в понедельник сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Рабочая группа по задержанным проведет сегодня встречу экспертов стран-гарантов и ООН сегодня утром», — рассказал собеседник РИА Новости.

Он также отметил, что очередной, девятый по счету раунд переговоров будет сосредоточен на рассмотрении решений «Астаны-8».

Напомним, в столице Казахстана прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где в течение семи лет продолжается вооруженный конфликт, ключевым решением в рамках астанинского процесса стало создание зон деэскалации, которые позволили существенно уменьшить уровень насилия в стране.