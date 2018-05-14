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Пашинян рассказал, какое будущее ждет армяно-российские отношения
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    Пашинян рассказал, какое будущее ждет армяно-российские отношения

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    Пашинян рассказал, какое будущее ждет армяно-российские отношения

    Ереван, 14 мая. Отношения между Арменией и Россией будут более братскими, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает армянское государственное агентство «Арменпресс», он уточнил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет эффективной.

    «Боже храни Российскую Федерацию, Боже храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба», — сказал премьер в воскресенье вечером в армянской церкви Святого Саркиса в Адлере.

    Он также призвал российских бизнесменов приехать в Ереван и инвестировать в экономику, а также пообещал, что создается новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена. Как ранее писала «Газета.ru», Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией. 

    Пашинян рассказал, какое будущее ждет армяно-российские отношения

    Автор: Анна Иванова
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