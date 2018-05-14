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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» закрепить преимущество в серии с «Тампой»
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    Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» закрепить преимущество в серии с «Тампой»

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    Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» закрепить преимущество в серии с «Тампой»

    Вашингтон, 14 мая. Шайба российского нападающего Александра Овечкина помогла клубу «Вашингтон Кэпиталз» закрепить преимущество в серии с «Тампой». Встреча, прошедшая во Флориде, окончилась со счетом 6:2 в пользу столичных гостей.

    Во втором матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Кэпиталз» уверенно победил клуб «Тамп-Бэй Лайтнинг».

    В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли, Ларс Эллер, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Бретт Коннолли.

    «Вашингтон» ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет в Вашингтоне 16 мая.

    Автор: Дана Балан
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