«Не надо приписывать России «чужие заслуги»: россияне в Сети ответили на угрозы главы MI5 об изоляции РФ

Москва, 14 мая. Россияне в Сети ответили на решение главы британской разведки Эндрю Паркера предупредить РФ об изоляции.

Как ранее писала «Газета.ru», гендиректор британской службы безопасности MI5 Эндрю Паркер заявил, что выступит с речью перед европейскими коллегами в Берлине. Значительная часть речи будет посвящена отношениям с Россией. В докладе Паркера говорится и ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором Лондон без доказательств обвинил Москву. Паркер в связи с этим делом предупреждает РФ о возможной изоляции. Также он считает, что Москва нарушает международные нормы права. Он обвиняет Россию в клевете и дезинформации после ситуации.

«Никого они не изолируют, потому как весь мир повязан уже с Россией вся экономика и многие вещи. Так что смешно все это слышать», — написал один из пользователей.

«А Эндрю Паркер не хочет объяснить зачем России «сдался» этот иуда Скрипаль, травить его в самый раз перед выборами президента! Не надо «принижать» возможности наших спецслужб! Если бы травили наши, то «дотравили» бы! Не надо приписывать России «чужие заслуги», а Скрипаль и ему подобные обречены уже в тот момент, когда решились на предательство! Они как обработанный материал! Родченков на очереди!», — написал другой пользователь.

«Что-то России сильно стали грозить — наверно скоро будет гроза с градом и ливнем», — пошутил третий россиянин.

«Пусть сначала доказательства предъявят и докажут!», — согласился с ним еще один россиянин.