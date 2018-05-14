США пытаются избрать свой путь: в РФ удивились отказу Вашингтона участвовать в переговорах по Сирии в Астане

Москва, 14 мая. Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев надеется на участие Соединенных Штатов на переговорах в Астане по Сирии.

Он удивился отказу Вашингтона участвовать в переговорах по сирийском урегулированию в рамках астанинского процесса.

«Я такого, честно признаться, пока не видел. Мы надеемся, что здравый смысл существует, и они примут участие в нашем заседании», — отметил Лаврентьев.

Он пояснил, что в противном случае это (неучастие США — Прим.ред.) «достаточно печально» и говорит о том, что американские власти «пытаются избрать какой-то свой путь».

«Зачем самого себя изолировать от политического процесса?» — удивился он.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что США воздержались от участия в очередном раунде переговоров по Сирии в столице Казахстана в качестве наблюдателей.