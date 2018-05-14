СК России возбудил дело после гибели двух подростков в Москве
Москва, 14 мая. Следственный комитет Российской Федерации по столице возбудил уголовное дело после того, как двое подростков погибли в результате падения с 14-го этажа дома. Об этом сообщает помощник руководителя СК РФ Юлия Иванова.
По данным ведомства, погибшие 2000 и 2001 годов рождения были обнаружены накануне вечером, 13 мая, возле многоэтажного дома в российской столице, передает РИА Новости.
В настоящее время Следственный комитет выясняет причины и детали произошедшего.
Возбуждено уголовное дело.