Автопортрет Пикассо стоимостью 70 млн долларов повредили в США

Нью-Йорк, 14 мая. В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо «Моряк» для реставрации.

Как пишет Bloomberg, 11 мая картина была повреждена. Как именно это произошло, не раскрывается. По данным телеканала «360», до инцидента картина выставлялась на аукционе дома Christie's за 70 миллионов долларов.

Как пишет «Газета.ru», картину с аукциона снял владелец, американский миллиардер Стив Уинн.

Напомним, картина Писсарро «Читающий Феликс Писсарро» ранее стала самым дорогим лотом на организованном домом Christie’s аукционе.