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Переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане
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    Переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане

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    Переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане

    Астана, 14 мая. Двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран — гарантов перемирия стартовали в Казахстане. Об этом сообщает дипломатическое ведомство Казахстана.

    «В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — следует из сообщения казахстанского ведомства.

    В пресс-службе также уточнили, что оппозиция Сирийской Арабской Республики приедет в столицу Казахстана в ночь на вторник, 15 мая.

    Как сообщала «Газета.Ru», американская делегация воздержалась от участия в текущем раунде переговоров по урегулированию сирийской ситуации в Астане.

    Напомним, вопрос урегулирования по Сирии решается на двух площадках: в Женеве и Астане. Раунд переговоров в рамках астанинской платформы пройдет 14-15 мая.

    Автор: Дана Балан
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