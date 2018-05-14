Переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане

Астана, 14 мая. Двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран — гарантов перемирия стартовали в Казахстане. Об этом сообщает дипломатическое ведомство Казахстана.

«В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — следует из сообщения казахстанского ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что оппозиция Сирийской Арабской Республики приедет в столицу Казахстана в ночь на вторник, 15 мая.

Как сообщала «Газета.Ru», американская делегация воздержалась от участия в текущем раунде переговоров по урегулированию сирийской ситуации в Астане.

Напомним, вопрос урегулирования по Сирии решается на двух площадках: в Женеве и Астане. Раунд переговоров в рамках астанинской платформы пройдет 14-15 мая.