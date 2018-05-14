Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста
Экономика
Силуанов рассказал, планируется ли повышение НДФЛ в России
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи. Французская делегация приедет в Крым, чтобы установить сотрудничество с Евпаторией. Путин проведет в Сочи рабочие встречи с лидерами ЕАЭС.
    8:42 14 Мая 2018
    60

    В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    В столице Грузии в ночь на понедельник мирно завершились акции протеста. К обоюдному согласию стороны пришли после переговоров, участником которых стал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который извинился за действия силовиков. Неспокойно в Тбилиси стало накануне днем, когда в центре столицы собрались порядка трех тысяч человек выражавших несогласие с действиями полиции, которая провела антинаркотический рейд в ночных клубах города.

    Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи

    14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    Участок дороги, соединяющий два микрорайона по разные стороны Крымского моста, открыли в Керчи. Об этом сообщили в государственном комитете Республики Крым по дорожному хозяйству. В ведомстве рассказали, что открытие участка позволит разгрузить движение между центральной частью Керчи и районом Аршинцево. Отныне сверху по путепроводу протяженностью почти 2 км будет организовано движение общественного транспорта и пешеходов. 

    Французская делегация приедет в Крым, чтобы установить сотрудничество с Евпаторией

    14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    Представители французского муниципалитета Мариньян намерены в ближайшее время посетить Крым с официальным визитом. Об этом в воскресенье заявил член комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. По его словам, визит запланирован на 14-16 мая. За это время делегаты планируют заключить соглашение о сотрудничестве с Евпаторией и посадить там дерево дружбы. 

    Путин проведет в Сочи рабочие встречи с лидерами ЕАЭС

    14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    Владимир Путин в понедельник проведет двусторонние встречи с некоторыми руководителями стран-участниц Евразийского экономического союза. В частности российский президент встретится с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым. Кроме прочего, у Владимира Путина запланированы переговоры с новым председателем правительства Армении Николом Пашиняном, который вступил в должность на прошлой неделе. 
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане

    Переговоры по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовали в Астане

    7:47   14 Мая 2018
    420
    В МО РФ рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших Ту-95

    В МО РФ рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших Ту-95

    3:49   14 Мая 2018
    862
    Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи

    Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи

    21:33   13 Мая 2018
    987
    «Русские победы принесли нам свободу»: в Греции три дня с размахом праздновали День Победы. Колонка Владимира Тулина

    «Русские победы принесли нам свободу»: в Греции три дня с размахом праздновали День Победы. Колонка Владимира Тулина

    18:30   13 Мая 2018
    2283