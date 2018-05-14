14 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Тбилиси мирно завершились акции протеста

В Тбилиси мирно завершились акции протеста В столице Грузии в ночь на понедельник мирно завершились акции протеста. К обоюдному согласию стороны пришли после переговоров, участником которых стал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который извинился за действия силовиков. Неспокойно в Тбилиси стало накануне днем, когда в центре столицы собрались порядка трех тысяч человек выражавших несогласие с действиями полиции, которая провела антинаркотический рейд в ночных клубах города.

Движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи Участок дороги, соединяющий два микрорайона по разные стороны Крымского моста, открыли в Керчи. Об этом сообщили в государственном комитете Республики Крым по дорожному хозяйству. В ведомстве рассказали, что открытие участка позволит разгрузить движение между центральной частью Керчи и районом Аршинцево. Отныне сверху по путепроводу протяженностью почти 2 км будет организовано движение общественного транспорта и пешеходов.

Французская делегация приедет в Крым, чтобы установить сотрудничество с Евпаторией Представители французского муниципалитета Мариньян намерены в ближайшее время посетить Крым с официальным визитом. Об этом в воскресенье заявил член комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. По его словам, визит запланирован на 14-16 мая. За это время делегаты планируют заключить соглашение о сотрудничестве с Евпаторией и посадить там дерево дружбы.