Сторонние приложения в Facebook пройдут проверку

Москва, 14 мая. Все сторонние приложения и сервисы в Facebook должны будут заново пройти верификацию до начала августа, чтобы продолжить работать с социальной сетью. Как пишет газета «Известия», разработчики программ получили уведомление.

Отмечается, что проверка сервисов проводится в целях безопасности. На данный момент создатели сервисов работают с социальной сетью без контракта, а в будущем начнут заключать договоры. Как объяснили эксперты, нововведения ожидаются из-за скандала вокруг Facebook, который разгорелся в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Facebook может создать собственную криптовалюту.