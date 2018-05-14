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Сторонние приложения в Facebook пройдут проверку
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    Сторонние приложения в Facebook пройдут проверку

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    Сторонние приложения в Facebook пройдут проверку

    Москва, 14 мая. Все сторонние приложения и сервисы в Facebook должны будут заново пройти верификацию до начала августа, чтобы продолжить работать с социальной сетью. Как пишет газета «Известия», разработчики программ получили уведомление.

    Отмечается, что проверка сервисов проводится в целях безопасности. На данный момент создатели сервисов работают с социальной сетью без контракта, а в будущем начнут заключать договоры. Как объяснили эксперты, нововведения ожидаются из-за скандала вокруг Facebook, который разгорелся в марте этого года.

    Ранее сообщалось, что Facebook может создать собственную криптовалюту. 

    Сторонние приложения в Facebook пройдут проверку

    Автор: Анна Иванова
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