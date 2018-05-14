США обязаны «предоставить гарантии безопасности» КНДР — Помпео

Вашингтон, 14 мая. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтону придется предоставить гарантии отсутствия планов сменить режим в КНДР. Об этом в понедельник передает телеканал Fox News.

Pompeo signals Trump seeking long-term agreement with North Korea's Kim, in summit https://t.co/6AyadcBVjk — Fox News (@FoxNews) May 13, 2018

Он подчеркнул, что американские власти обязаны «предоставить гарантии безопасности».

«Это было компромиссное решение, которое рассматривалось на протяжении полувека», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», встреча главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться в Сингапуре 12 июня.