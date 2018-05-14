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США обязаны «предоставить гарантии безопасности» КНДР — Помпео
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    США обязаны «предоставить гарантии безопасности» КНДР — Помпео

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    США обязаны «предоставить гарантии безопасности» КНДР — Помпео

    Вашингтон, 14 мая. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтону придется предоставить гарантии отсутствия планов сменить режим в КНДР. Об этом в понедельник передает телеканал Fox News. 

    Он подчеркнул, что американские власти обязаны «предоставить гарантии безопасности».

    «Это было компромиссное решение, которое рассматривалось на протяжении полувека», — отметил он.

    Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», встреча главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться в Сингапуре 12 июня.

    Автор: Дана Балан
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