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Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей
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    Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей

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    Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей

    Москва, 14 мая. Роспотребнадзор назвал число граждан России, обратившихся в больницы из-за укусов клещей. Данные опубликованы на сайте ведомства.

    «По состоянию на 11 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратилось более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей», — следует из сообщения.

    В Роспотребнадзоре уточнили, что за последние семь дней количество обратившихся россиян выросло более чем в два раза. Однако также отмечается, что данная цифра на 10% меньше, чем за тот же период минувшего года, сообщает «URA.RU».

    Кроме того, на территории России зафиксировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

    В общей сложности в России от клещевого вирусного энцефалита привито примерно 1,7 миллиона человек, пишет «ФедералПресс».

    Автор: Дана Балан
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