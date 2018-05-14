Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей

Москва, 14 мая. Роспотребнадзор назвал число граждан России, обратившихся в больницы из-за укусов клещей. Данные опубликованы на сайте ведомства.

«По состоянию на 11 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратилось более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей», — следует из сообщения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за последние семь дней количество обратившихся россиян выросло более чем в два раза. Однако также отмечается, что данная цифра на 10% меньше, чем за тот же период минувшего года, сообщает «URA.RU».

Кроме того, на территории России зафиксировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

В общей сложности в России от клещевого вирусного энцефалита привито примерно 1,7 миллиона человек, пишет «ФедералПресс».