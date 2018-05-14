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Четвертый за два дня взрыв прогремел в Индонезии, погибли семь человек
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    Четвертый за два дня взрыв прогремел в Индонезии, погибли семь человек

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    Четвертый за два дня взрыв прогремел в Индонезии, погибли семь человек

    Джакарта, 14 мая. Взрыв прогремел рядом с полицейским участком в городе Сурабая в Индонезии, погибли семь человек, несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены. Об этом пишет издание Jakarta Globe. Отмечается, что инцидент стал четвертым в Индонезии за два дня.

    На кадрах с места происшествия видно, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается.

    Напомним, ранее сообщалось, что во время взрыва с Сурабая жертвами стали 11 человек. Также 40 человек получили травмы. Первое взрывное устройство привели в действие рядом с католической церковью Святой Марии, последующие два прогремели в том же городе с интервалами в пять минут.

    Четвертый за два дня взрыв прогремел в Индонезии, погибли семь человек

    Автор: Анна Иванова
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