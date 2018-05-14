Стало известно, когда в России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

Москва, 14 мая. В России уже в текущем году смогут появится первые автоматы по продаже сим-карт.

Как сообщают «Ведомости», речь идет о так называемых симкоматах – устройствах, позволяющих оператору идентифицировать абонента при помощи системы распознования лица.

МТС рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц. По словам представителя «Мегафона», компания уже изучила практику использования специальных автоматов.

Что касается «Вымпелкома», то в компании также изучает возможность продаж сим-карт в автоматах. Представитель Tele2 также отказался от комментариев.