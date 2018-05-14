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Стало известно, когда в России могут появиться автоматы по продаже сим-карт
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    Стало известно, когда в России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

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    Стало известно, когда в России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

    Москва, 14 мая. В России уже в текущем году смогут появится первые автоматы по продаже сим-карт.

    Как сообщают «Ведомости», речь идет о так называемых симкоматах – устройствах, позволяющих оператору идентифицировать абонента при помощи системы распознования лица.

    МТС рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц. По словам представителя «Мегафона», компания уже изучила практику использования специальных автоматов. 

    Что касается «Вымпелкома», то в компании также изучает возможность продаж сим-карт в автоматах. Представитель Tele2 также отказался от комментариев.

    Автор: Константин Терехов
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