Ушаков рассказал про график Путина после инаугурации

Москва, 14 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал про рабочий график Владимира Путина после инаугурации.

Как сообщают «Известия», в мае-июне главу российского государства ждут многочисленные рабочие встречи с лидерами других стран. Уже сегодня Путин проведет встречи с руководителями Белоруссии, Казахстана и Киргизии в рамках саммита ЕАЭС.

Кроме того, российский президент переговорит с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также в Сочи на саммит Евразийского экономического союза в качестве гостя придет президент Молдовы Игорь Додон.

В конце этой неделе в Сочи состоятся переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В конце месяца Россию посетят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В июне глава российского государства посетит Австрию. Кроме того, на первый летний месяц запланирована поездка в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

При этом контакты с представителями США пока не планируются. Как пояснил изданию Юрий Ушаков, договоренностей о визите в Россию государственного секретаря Майкла Помпео нет.