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Судебные приставы внедрили действенный способ борьбы с неплательщиками штрафов
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    Судебные приставы внедрили действенный способ борьбы с неплательщиками штрафов

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    Судебные приставы внедрили действенный способ борьбы с неплательщиками штрафов

    Москва, 14 мая. Судебные приставы стали внедрять действенный способ борьбы с неплательщиками штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на «Российскую газету»

    Как отмечается, до этого угроза лишить должников железного коня за неуплату штрафов была скорее гипотетической и пользовалась лишь для того, чтобы, как говорится, «взять на испуг».

    При этом раньше судебные приставы действовали куда мягче – к примеру, арестованные машины нередко оставались у самих должников на ответственном хранении. А если должник не платил, то в счет долга могли лишь забрать, к примеру, магнитолу.

    Добавим, что по данным ФССП, на конец прошлого года в ведомстве находились исполнительные производства в отношении 93 тысяч должников, у которых свыше 10 тысяч — неоплаченных штрафов.

    Автор: Константин Терехов
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