МО РФ показало, как происходит контроль за испытаниями ядерного оружия в мире

Москва, 14 мая. Российское министерство обороны разместило в интернете ролик о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Как отмечено, видео приурочено к 60-летию Службы специального контроля (ССК) министерства обороны.

В российском Минобороны отметили, что кроме непосредственно контроля за ядерными испытаниями, ССК также занимается мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.

Кроме того специальная служба отечественного министерства обороны обеспечивает участие РФ в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.