Меню
Россия
МО РФ показало, как происходит контроль за испытаниями ядерного оружия в мире
Россия
Судебные приставы внедрили действенный способ борьбы с неплательщиками штрафов
Следующая новость
Загрузка...

    МО РФ показало, как происходит контроль за испытаниями ядерного оружия в мире

    57

    МО РФ показало, как происходит контроль за испытаниями ядерного оружия в мире

    Москва, 14 мая. Российское министерство обороны разместило в интернете ролик о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства. Как отмечено, видео приурочено к 60-летию Службы специального контроля (ССК) министерства обороны.

    В российском Минобороны отметили, что кроме непосредственно контроля за ядерными испытаниями, ССК также занимается мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия. 

    Кроме того специальная служба отечественного министерства обороны обеспечивает участие РФ в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    «Результаты контроля […] представляются Службой специального контроля в Национальный центр управления обороной Российской Федерации и другие органы военного и государственного управления», — также говорится в сообщении.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.