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Сотрудников ГИБДД посадят в специальные кабины времен ГАИ
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    Сотрудников ГИБДД посадят в специальные кабины времен ГАИ

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    Сотрудников ГИБДД посадят в специальные кабины времен ГАИ

    Москва, 14 мая. Столичные госавтоинспекторы будут нести постовую службу на перекрестках в специальных кабинах времен ГАИ.

    Как сообщают «Известия», в настоящий момент на дорогах Москвы стоят уже 38 так называемых «стаканов», которые исчезли в конце «нулевых» годов в рамках реформирования патрульно-постовой службы.

    «При создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы»,- пояснили изданию в департаменте капремонта города.

    К слову, опыт Москвы в этом направлении перенимают коллеги из других городов. В среднем цена одного «стакана» составляет порядка 500 тысяч рублей. При этом, как пояснили в МВД, ведомство установкой таких постов не занимается.

    «Стационарные сооружения «Консоль регулировщика» […] позволяют осуществлять регулирование дорожного движения и несение службы в более комфортных условиях. Эти сооружения принадлежат и устанавливаются владельцами дорог», — пояснили в ведомстве.

    Напомним, что первые стеклянные кабины отдела регулирования уличного движения появились в Москве в 1950-х годах, с тех пор они были одной из примет города. 

    Автор: Константин Терехов
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