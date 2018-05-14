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«Ничего не беспокоит»: глава оргкомитета «Россия-2018» рассказал о готовности к мундиалю
Россия
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    «Ничего не беспокоит»: глава оргкомитета «Россия-2018» рассказал о готовности к мундиалю

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    «Ничего не беспокоит»: глава оргкомитета «Россия-2018» рассказал о готовности к мундиалю

    Москва, 14 мая. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности к чемпионату мира по футболу за месяц до его начала.

    «Ничего, что могло бы нас беспокоить, мы не видим. Конечно, международная обстановка могла бы быть получше, подружелюбнее. […] Но с этим мы не можем ничего поделать», — вкратце охарактеризовал в интервью «Известиям» готовность России к мундиалю глава оргкомитета.

    По словам Сорокина, несмотря на давление извне, на посещаемости турнира это никак не скажется. На данный момент уже продано 89% всех билетов, и времени, чтобы их приобрести, все меньше и меньше.

    «Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах», — резюмировал Сорокин.

    Говоря о продаже сувенирной продукции, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» заявил, что все продается хорошо. По его словам, на данный момент по всей стране открыты сотни официальных точек.
     

    Автор: Константин Терехов
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