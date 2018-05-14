Лимузины Путина и Трампа сравнил американский журнал Newsweek

Вашингтон, 14 мая. Журналисты американского издания Newsweek сравнили лимузины Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщает «Газета.ru», репортеры, прежде всего, отметили более мощный двигатель «Кортежа»: в российской машине стоит мотор V12, в американском по прозвищу «Зверь» — V8.

При этом лимузин американского лидера гораздо тяжелее российского Aurus – аж на полторы тонны. Также американцы вынуждены были признать, что автомобиль Трампа по сравнению с лимузином Путина устарел в плане технологий.

Впрочем, без бравады не обошлось: Newsweek сообщил, что обновленная версия американского «Зверя» может появиться уже этим летом. Для того, чтобы усовершенствовать автоборт №1 США, выделено 15 млн долларов.

Как напоминает RT, первую поездку на новом на новом автомобиле — лимузине из проекта «Кортеж» президент России Владимир Путин совершил в день инаугурации 7 мая.