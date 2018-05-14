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Сирия: под Дамаском возобновил работу завод по производству стройматериалов
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    Сирия: под Дамаском возобновил работу завод по производству стройматериалов

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    Сирия: под Дамаском возобновил работу завод по производству стройматериалов

    Дамаск (Сирия), 14 мая. После семи лет простоя в пригороде сирийской столицы приступил к работе завод по производству строительных материалов.

    Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Ибрагим Хамси, который заявил, что продукция завода будет использоваться при ремонте дорог, а также строительстве и восстановление домов. 

    «Раньше работать здесь было слишком опасно: грузовики и экскаваторы поднимают много пыли, боевики видели это и обстреливали нас. Но сейчас, когда Восточная Гута освобождена от террористов, мы больше не опасаемся», — заявил Хамси.

    Бизнесмен подчеркнул, что возобновление работы завода было бы невозможным без помощи России и российских военных. «Мы очень благодарны за это России», — резюмировал Хамси.

    Добавим, что мощности предприятия по производству строительных материалов позволяют каждый месяц выпускать до четырех тысяч тонн бетона и цемента.

    Автор: Константин Терехов
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