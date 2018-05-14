Власти США разрешили массово экспортировать военные дроны

Вашингтон, 14 мая. Власти США в текущем году сняли львиную долю ограничений на экспорт военных беспилотников.

Как сообщают «Известия», на такой шаг Вашингтон был вынужден пойти, дабы не дать заполонить рынок специальными дронами производство Российской Федерации и Китайской народной республики.

Эксперты считают, что Белый дом решил «поиграть» в пользу отечественных производителей, при этом руководствуясь принципом «экономическая безопасность — это национальная безопасность».

При этом ранее, на протяжении многих лет американскую беспилотную технику получали только самые близкие военные союзники и в особом порядке — Великобритания и некоторые другие страны НАТО.

Как следствие, после «зеленого света», компании США активизировали продвижение военных беспилотников на экспорт. Так, особую активность развила фирма General Atomics, один из ведущих производителей военных дронов.