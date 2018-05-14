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Власти США разрешили массово экспортировать военные дроны
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    Власти США разрешили массово экспортировать военные дроны

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    Власти США разрешили массово экспортировать военные дроны

    Вашингтон, 14 мая. Власти США в текущем году сняли львиную долю ограничений на экспорт военных беспилотников.

    Как сообщают «Известия», на такой шаг Вашингтон был вынужден пойти, дабы не дать заполонить рынок специальными дронами  производство Российской Федерации и Китайской народной республики.

    Эксперты считают, что Белый дом решил «поиграть» в пользу отечественных производителей, при этом руководствуясь принципом «экономическая безопасность — это национальная безопасность».

    При этом ранее, на протяжении многих лет американскую беспилотную технику получали только самые близкие военные союзники и в особом порядке — Великобритания и некоторые другие страны НАТО.

    Как следствие, после «зеленого света», компании США активизировали продвижение военных беспилотников на экспорт. Так, особую активность развила фирма General Atomics, один из ведущих производителей военных дронов.

    Автор: Константин Терехов
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