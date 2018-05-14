В Тбилиси мирно завершились акции протеста

Тбилиси, 14 мая. В столице Грузии в ночь на понедельник мирно завершились акции протеста.

Как сообщает РИА Новости, к обоюдному согласию стороны пришли после переговоров, участником которых стал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который извинился за действия силовиков.

«Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране», — заявил министр.

«Известия» напоминают, что неспокойно в столице Грузии стало накануне днем, когда в центре Тбилиси собрались порядка трех тысяч человек, которые выразили несогласие с действиями полиции, которая провела антинаркотический рейд в ночных клубах города.

