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В Тбилиси мирно завершились акции протеста
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    В Тбилиси мирно завершились акции протеста

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    В Тбилиси мирно завершились акции протеста

    Тбилиси, 14 мая. В столице Грузии в ночь на понедельник мирно завершились акции протеста.

    Как сообщает РИА Новости, к обоюдному согласию стороны пришли после переговоров, участником которых стал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который извинился за действия силовиков.

    «Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране», — заявил министр.

    «Известия» напоминают, что неспокойно в столице Грузии стало накануне днем, когда в центре Тбилиси собрались порядка трех тысяч человек, которые выразили несогласие с действиями полиции, которая провела антинаркотический рейд в ночных клубах города.
     

    Автор: Константин Терехов
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