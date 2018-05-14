США предложили помощь Франции в расследовании нападения в Париже

Вашингтон, 14 мая. Вашингтон готов оказать помощь Парижу в расследовании нападения на прохожих в столице Франции.

Как сообщают «Известия», об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, добавив, что власти США «соболезнуют и молятся о жертвах нападения и их семьях».

«Мы выступаем в солидарности вместе с французским народом и его правительством против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь», — заявила Сандерс.

Как напоминает RT, инцидент во французской столице произошел поздно вечером в субботу, 12 мая. Мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек получил смертельные ранения, еще четверо пострадали.

Парижская полиция ликвидировала злоумышленника, им оказался гражданин Франции, выходец из Чечни Хамзат Азимов. Ответственность за инцидент взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство»1.



1 Организация запрещена на территории РФ.