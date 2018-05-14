Меню
Весь мир
США предложили помощь Франции в расследовании нападения в Париже
Общество
Вице-губернатором Приморья стала многодетная мать
Следующая новость
Загрузка...

    США предложили помощь Франции в расследовании нападения в Париже

    46

    США предложили помощь Франции в расследовании нападения в Париже

    Вашингтон, 14 мая. Вашингтон готов оказать помощь Парижу в расследовании нападения на прохожих в столице Франции.

    Как сообщают «Известия», об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, добавив, что власти США «соболезнуют и молятся о жертвах нападения и их семьях».

    «Мы выступаем в солидарности вместе с французским народом и его правительством против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь», — заявила Сандерс.

    Как напоминает RT, инцидент во французской столице произошел поздно вечером в субботу, 12 мая. Мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек получил смертельные ранения, еще четверо пострадали. 

    Парижская полиция ликвидировала злоумышленника, им оказался гражданин Франции, выходец из Чечни Хамзат Азимов. Ответственность за инцидент взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство»1.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.