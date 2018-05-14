МИД Украины начал проверку украинского консула-антисемита в Гамбурге

Киев, 14 мая. Внешнеполитическое ведомство Украины инициировало проверку после обвинений своего консула в Гамбурге в антисемитизме.

Как сообщает «Газета.ru», об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, уточнив, что государственный секретарь МИД начинает дисциплинарное производство.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в Министерстве иностранных дел. […] Во всех деталях основательно разберемся», — резюмировал Климкин.

RT напоминает, что об антисемитских настроениях дипломата сообщил блогер Анатолий Шарий. Так, консул в Facebook нападает на евреев, обвиняя их в том, что они якобы развязали Вторую мировую войну и в других политических проблемах.