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Трамп заявил, что Иран пытался установить господство на Ближнем Востоке
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    Трамп заявил, что Иран пытался установить господство на Ближнем Востоке

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    Трамп заявил, что Иран пытался установить господство на Ближнем Востоке

    Вашингтон, 14 мая. Дональд Трамп заявил, что власти Исламской Республики Иран пытались установить «господство» на территории Ближнего Востока.

    Как сообщает «Газета.ru», очередное заявление хозяин Белого дома сделал, по традиции, посредством всемирной сети, а именно в личном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

    «Помните, как плохо Иран вел себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся», — буквально следующее написал президент США.

    Как напоминает RT, почти неделю назад американский лидер заявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), после чего пригрозил, что подпишет документ о введении санкций против Ирана.

    Автор: Константин Терехов
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