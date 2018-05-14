Глава MI5 решил испугать Россию будущей «изоляцией»

Лондон, 14 мая. Руководитель британской службы безопасности MI5 Эндрю Паркер решил испугать Россию некой будущей «изоляцией».

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой Reuters, которое в свою очередь ссылается на проект выступления главного разведчика ее британского величества, с которым Паркер должен выступить перед своими европейскими коллегами.

«Нападение на Скрипалей является примером «злостных действий России», которые могут привести к тому, что страна станет изолированной парией во всем мире», — в том числе говорится в выступлении главы MI5.

Мало того, руководитель британского специального ведомства считает, власти России нарушают международные нормы права, и обвиняет нашу страну в клевете и дезинформации после ситуации, произошедшей в Солсбери.

Как напоминает «Газета.ru», экс-сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия были отравлены в Солсбери, этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал.