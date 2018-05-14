В МО РФ рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших Ту-95

Москва, 14 мая. В российском министерстве обороны рассказали, как вели себя сопровождавшие Ту-95 пилоты истребителей F-22 ВВС США.

«Никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии», — рассказал подполковник Александр Манягин в интервью газете «Красная звезда».

Как отмечено, пилоты американских истребителей учитывали, что самолеты вооруженных сил России совершали полет в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Как напоминает «Газета.ru», самолеты Ту-95МС и Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, при этом на одном из участков маршрута их сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.