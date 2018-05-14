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Роспотребнадзор опубликовал итоги проверки молочной отрасли РФ
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    Роспотребнадзор опубликовал итоги проверки молочной отрасли РФ

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    Роспотребнадзор опубликовал итоги проверки молочной отрасли РФ

    Москва, 14 мая. Роспотребнадзор обнародовал итоги масштабного исследования отечественного рынка молочных продуктов.

    Как сообщают «Известия», по результатам проверок, в ходе которых в лаборатории были отправлены образцы порядка 250 федеральных и региональных брендов, был определен уровень немолочных жиров в молоке и твороге. 

    Санитарные врачи в результате исследования выявили жиры немолочного происхождения в 8 пробах молока из 90 отобранных, а также в 6 пробах творога из 73 образцов. Таким образом, общее число нарушений не превышает 8%.

    «Информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — говорится в пресс-релизе российского надзорного ведомства.

    Напомним, что масштабная проверка по поручению российского правительства проводилась среди нескольких категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности.

    Автор: Константин Терехов
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