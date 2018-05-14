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Путин проведет в Сочи рабочие встречи с лидерами ЕАЭС
Общество
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    Путин проведет в Сочи рабочие встречи с лидерами ЕАЭС

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    Путин проведет в Сочи рабочие встречи с лидерами ЕАЭС

    Сочи, 14 мая. Владимир Путин в понедельник проведет двусторонние встречи с некоторыми руководителями стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    В частности, как сообщает РИА Новости, российский президент встретится с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

    Кроме прочего, у Владимира Путина запланированы переговоры с новым председателем правительства Армении Николом Пашиняном, который вступил в должность на прошлой неделе.

    Также, как сообщает «Газета.ru», после проведения двусторонних рабочих встреч состоится заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе.

    Автор: Константин Терехов
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