Путин проведет в Сочи рабочие встречи с лидерами ЕАЭС

Сочи, 14 мая. Владимир Путин в понедельник проведет двусторонние встречи с некоторыми руководителями стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В частности, как сообщает РИА Новости, российский президент встретится с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

Кроме прочего, у Владимира Путина запланированы переговоры с новым председателем правительства Армении Николом Пашиняном, который вступил в должность на прошлой неделе.

Также, как сообщает «Газета.ru», после проведения двусторонних рабочих встреч состоится заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе.