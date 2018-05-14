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Дочь главы Ростехнадзора по СЗФО арестовали по делу о хищении
Россия
Дочь главы Ростехнадзора по СЗФО арестовали по делу о хищении
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    Дочь главы Ростехнадзора по СЗФО арестовали по делу о хищении

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    Дочь главы Ростехнадзора по СЗФО арестовали по делу о хищении

    Петербург, 14 мая. Суд в Петербурге дал добро на арест дочери главы Ростехнадзора по Северо-Западному ФО Елены Слабиковой по делу о хищении  более 4,7 миллиардов рублей.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Как уточняется, Слабикова заключена под стражу до девятого июля с содержанием в СИЗО-5.

    Добавим, что рассмотрение дела о задержании дочери главы Ростехнадзора по Северо-Западному ФО должно было состояться еще в пятницу, однако суд отложил решение вопроса для предоставления возможности стороне защиты собрать документы.

    Как напоминает «Газета.ru», в пятницу в Петербурге суд санкционировал арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, которого обвиняют в хищении более 4,7 млрд рублей.

    Автор: Константин Терехов
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